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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 10:54 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元触两个月低位,受汇丰中国制造业PMI数据拖累

路透悉尼3月22日电---澳元兑美元AUD=D4周四下跌逾0.005美元,至两个月低位1.0407美元,此前汇丰(HSBC)公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据,降至四个月低点48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1446444]

--编译 许娜;审校 隋芬

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