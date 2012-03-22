〔法国数据〕3月民间企业活动下滑,制造业PMI初值降至47.6

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透巴黎2月22日电---Markit/CDAF周四公布调查显示,法国民间企业3月产出萎缩,制造业活动明显下滑.随着总统、议会选举临近,这与内需趋疲的报告都将成为不受欢迎的消息.
法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数(PMI)初值降至47.6,上月为50.0.
3月服务业PMI初值保持在50.0,虽然稳定但也踩在萎缩边缘.
3月综合PMI初值降至49.0,2月为50.2.(完)
--编译 程琳;审校 王冠中
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。