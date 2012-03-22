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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 16:13 BJT

〔法国数据〕3月民间企业活动下滑,制造业PMI初值降至47.6

路透巴黎2月22日电---Markit/CDAF周四公布调查显示,法国民间企业3月产出萎缩,制造业活动明显下滑.随着总统、议会选举临近,这与内需趋疲的报告都将成为不受欢迎的消息.

法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数(PMI)初值降至47.6,上月为50.0.

3月服务业PMI初值保持在50.0,虽然稳定但也踩在萎缩边缘.

3月综合PMI初值降至49.0,2月为50.2.(完)

--编译 程琳;审校 王冠中

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