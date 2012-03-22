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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 10:56 BJT

〔中国新债〕深圳能源下周二将发行17亿元中期票据,期限两年

路透上海3月22日电---中国深圳能源集团股份有限公司(000027.SZ)周四公告称,将于下周二(27日)
簿记建档发行17亿元人民币中期票据,期限两年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
 =============================================================================================
 深圳能源       --      17         2   3/27簿记建档  建设银行     AA+       3/28       3/29
 (000027.SZ)       
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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