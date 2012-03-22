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财经报道 | 2012年 3月 22日 星期四 11:01 BJT

《外汇动态》美元兑日圆以外亚洲货币在汇丰中国PMI数据公布后反弹

0242GMT---美元兑日圆外亚洲货币收复稍早失地,美元/韩元及美元/菲律宾披索上涨.之前汇丰公布数据显示,中国制造业采购经理人指数(PMI)3月初值连续第五个月处于萎缩区域,其中新订单降至四个月低点.[ID:nSB1446444]

数据公布后,美元/韩元KRW=KFTC转升,报1,130.0,数据公布前报价约为1,128.3.

美元/披索PHP=PDSP升至43.09.美元/坡元SGD=D3报1.2637,扳回稍早多数跌幅.

美元/马币(林吉特)MYR=MY报3.0740,数据公布前报3.0695.(完)

--编译 李爽;审校 隋芬

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