《欧洲股市分析》IPO市场再现活力,但料复苏步伐缓慢

* Ziggo和DKSH是2011年中期以来首批大型欧洲IPO企业

* 投资者仍谨慎评估投资去处

* 多数企业IPO时间表定在9月份

记者 Kylie MacLellan; 编译 侯向明/许娜/高琦

路透伦敦3月21日电---欧洲股票市场的企业上市融资活动暂停八个月后再度开启.但投资者仍对去年糟糕的市场表现心有余悸,而且企业亦料在今年稍晚方才准备好相关事宜,故此复苏或很缓慢.

荷兰电缆企业Ziggo ZIGGO.AS和总部位于瑞士专门从事外包的大昌华嘉(DKSH)(DKSH.S)本周上市,共计筹资20亿美元左右.

这是去年7月以来,欧洲首批大型首次公开发行(IPO)的企业.去年7月因欧债危机加剧,摇撼股市和投资者.

两家公司IPO均吸引到了足够的投资者需求,负责此次融资事宜的银行提早结束申购,且发行价格定在预期区间的上端.

这提振了市场信心,但或许只有优质企业IPO才能再现此景.

"投资者对如何投资仍持谨慎态度,"会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)资本市场合伙人Mark Hughes称.

"一些公司顺利融资并不意味着融资的闸门将突然被打开,也不意味着交易量将会很大."

IPO市场人士称,Ziggo和大昌华嘉所拥有的诱人特质,并不是所有可能进行IPO的公司都具有.

Ziggo为一深具活力产业中的知名业者,增长前景良好,并提供很好的股息,此外投资者也很清楚其业务模式.华嘉帮助其它企业在亚洲推介和分销产品,由于该公司业务面向快速增长的亚洲地区,市场对其IPO的需求因而增强.

"欧洲IPO市场再次向具有吸引力的发行公司敞开大门,"摩根士丹利股票资本市场高管Johannes Borsche称,"这是很长时间以来,英国和美国的投资者首次对一个IPO案表现出很大的兴趣."

考虑进行IPO的企业中最有可能实际行动的便是德国化学产品生产商Evonik.拥有该公司约四分之一股权的收购公司CVC [CVC.UL]已表示,Evonik可能将在6月底前上市.

"令人安慰的是,市场焦点现已回到股票质量上,而非相关风险和宏观事件等,"摩根大通股票资本市场全球主管Viswas Raghavan向路透称.

"不利的宏观消息已减少,投资者的目光再次转向其所购股票的基本面.但是,倘若负面的宏观消息再度增多,那么这种摇摆不定的情况可能迅速转向另一端."

**希望的曙光**

已经完成的IPO在未来数周或数月的交易情况也将影响到投资者的兴致.投资者去年对欧洲IPO的投资目前还大都处于亏损状态.

看看2011年进行的大规模欧洲IPO案,约75%的交易价格目前都低于它们的发行价,这其中也包括商品交易商嘉能可(GLEN.L)的高调上市案,目前该公司股价较当初的发行价低22%.

但DKSH在挂牌当日收高逾6%,Ziggo在周三的上市首日最高跳涨18.6%,这都捎来一线希望.

石油生产商RuspetroRPO.L在1月通过IPO筹资2.5亿美元,目前该股的交易价比发行价1.34英镑高出约41%.

在这些大量涌现的IPO中,许多是以私募股权投资做后盾.银行家表示,关于IPO的商谈正在快速升温.意大利航空引擎零部件制造商Avio就是其中之一,公司表示已经重启潜在上市的工作流程.

但考虑到IPO通常需要数月的准备,因此对许多投资者而言,推出的时间也将是个问题.

"你不可能指望着今天提出IPO的想法,三周以后就发行上市.整个过程可不是那么简单的."PwC的Hughes说道.

在经历了低迷的2011年下半年后,市场并未在年关交替之际显示出明显的人气改善迹象,许多公司已经搁置了IPO计划,而不是IPO可能推迟的情况下还花费时间进行相关准备工作.

不过欧洲股市还是看到一些信心复苏的迹象.泛欧绩优股指标.FTEU3自年初以来上涨了约9%,上周还触及了八个月高点.

"仅仅在两个半月以前,人们还都一起哀叹着'2012年将是一场噩梦'.可是突然之间市场反弹了...这让许多人感到意外."一位在伦敦的股票资本市场银行家说道.

对于那些尚未踏入场中的投资者而言,下一个可能介入的机会窗口应该是在4月初的复活节之后开启,但很多市场人士将目光投向更远的9月份.

法律公司Davis Polk & Wardwell的合伙人Paul Etienne Kumleben表示,"目前并没有许多正在紧锣密鼓准备的交易,需要等到5月/6月期间可能出现的机会窗口."(完)