〔中国数据〕3月汇丰制造业PMI初值降至四个月低点,经济料续下滑(更新版)

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
(新增分析师观点和市场反应)
* 3月汇丰制造业PMI初值降至四个月低位
* 终结此前连续三个月升势
* 制造业依然疲软,扩张动力不足
* 经济料续下滑,呼吁政策放宽以稳增长
路透北京3月22日电---汇丰3月中国制造业PMI初值降至四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.
在新出口订单持续收缩,产出指数重返下降区间的情况下,分析师预计,未来中国经济增速可能续下滑,决策层需加大政策宽松力度.
汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据,降至48.1的低位,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.上月终值49.6,前次低点为去年11月的47.7.
"订单指数创四个月来新低,显示不论国内需求还是外需都在继续走弱",汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称,"新出口订单指数仍在收缩区间但幅度有所减小,暗示内需放缓速度可能更快."
他指出,更令人担忧的是制造业生产活动的放缓已开始影响就业市场,就业指数录得2009年3月来的低点.
"未来经济增速可能进一步下滑,决策层应加大政策宽松的力度以稳增长",屈宏斌称.
Markit提供的新闻稿显示,从分项数据来看,3月产出和就业指数再度跌落至50下方,尤其后者更是创下三年来最低水平;新订单指数亦明显下降,不过新出口订单分项略有回升.
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数据公布后,中国股市沪综指.SSEC应声下跌,截至北京时间11:00,跌幅达逾0.5%,中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS跌幅亦有所扩大;澳元兑美元AUD=D4则触及两个月低位.
浙商证券宏观经济分析师郭磊认为,3月和4月本是传统的工业旺季,但由于前期出口下滑突然加速,而持续的房地产调控又已定调,需求端反弹在产业链上难觅踪迹,这无疑将影响PMI供给端的先导指标.
"我们维持年初的看法,即主动去库存和经济萧条期将持续到二季度.且预计政策将作出进一步的积极动作",他表示.
中国今年1-2月工业生产同比增长11.4%,为2009年7月来最低.且海关此前公布,2月出口同比增长18.4%,增幅创下六个月新高,但逊于预期;进口同比增长39.6%,远高于预期,且为13个月最高增幅.[ID:nSB1425082]
中国国家统计局局长马建堂周六表示,过去支撑中国经济高速发展的优势有所弱化,经济较快增长面临的约束在增强.只有进一步加大转方式、调结构的力度,才能推动中国经济平稳较快发展.[ID:nSB1439018]
是次汇丰PMI预览数据样本采集自3月12-20日之间.3月PMI终值则定于4月1日发布.
PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.
由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nSB1616111](完)
--发稿 李文科/尹嫄婷; 审校 乔艳红
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