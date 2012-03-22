《中国公开市场分析》季末临近净回笼缩量,下周正回购或减量维稳资金面

* 本周净回笼190亿元,较上周缩减

* 91天期正回购利率止跌企稳

* 央票重启仍有待时日,正回购或继续唱主角

* 季末资金需求上升,下周正回购操作或减量

路透上海3月22日电---中国央行公开市场本周净回笼量降至190亿元人民币,91天期正回购利率则止跌企稳.业内人士表示,随着月底季末的临近,央行逐步缩减回笼量,下周料进一步减少正回购操作量,以帮助金融机构平稳过渡.

他们并指出,央行不乐见一年期央票发行利率随行就市走低,因可能强化市场政策放松预期,因而一年期央票在消除一二级利率倒挂现象前,都难以重回发行市场;而三个月期央票市场需求寥寥,近期公开市场料还将由正回购唱主角.

"(下周)按说不该继续(净)回笼了吧,季末(资金面)都会习惯性的紧两天,央行也不想市场过于紧张,"华东一银行交易员称.

尽管资金面逐渐回暖,但中国财政部今日招标的500亿元六个月期国库现金定存,中标利率仍居高不下.由于季(月)末临近,部分银行仍担负存款压力,令其投标踊跃,而是否能安然度过季末考核尚待观察.[ID:nSB1448336]

北京一银行交易员也指出,随着季末时点的临近,货币市场利率会出现一定程度的上行;但考虑到下周公开市场有约1,000亿到期资金注入市场,预计流动性不会特别吃紧.而央行公开市场近期的操作意图也十分明显,即平滑资金面波动,因而预计下周可能净投放以缓解资金面的季节性波动.

央行公开市场下周将有990亿元央票和100亿元正回购到期.另据央行公告,公开市场今日进行的200亿元91天期正回购,中标利率持平于3.14%,该利率上周意外下跌2个基点(bp),打破约七个月稳势;本周二进行的500亿元28天期正回购操作,中标利率继续持平于2.80%.

上周央行公开市场净回笼570亿元,当周共进行860亿元正回购操作,期限亦分别为28天和91天.

**正回购近期仍将唱主角**

由于央票存在明显的一二级利差,重启发行阻力重重,且央行近期公开市场操作显示其意欲将操作期限缩短,更为精准地调控流动性格局,因而市场人士认为,近阶段正回购还将担当公开市场回笼的主要力量.

"正回购主要是短期的,为向后平滑到期流动性;(而)央票现在一二级有利差,不是太好发,"华北一银行交易员指出.

央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,发行量40亿元,参考收益率3.4875%;三个月期央票则在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期和三个月期品种最新收益率报在3.3933%和3.2540%.

前述北京一银行交易员亦称,"(公开市场)做一些短期的操作比较灵活,后面(为政策预留)空间很大,也符合预调微调的基调."

他指出,正回购操作量近期明显增加,且以期限更短的28天期品种更为明显,这说明央行倾向于公开市场操作短期化,这不但有利于精确调控市场流动性,同时也为未来调整存款准备金率留下空间.

针对91天正回购中标利率本周止跌走稳,华北另一银行交易员认为,这说明"央行也不想市场利率有啥大的波动",加上目前资金面整体情况平稳,一级市场也没有很大的动力走低.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 500

(周四) 200

央票到期 510

正回购到期 --

====================================

净回笼 190 (完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>