《人民日报》抨击美国对伊制裁“豁免”排除中国的举措

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月22日电---美国针对伊朗石油交易的最新制裁举措或影响中国的银行，《人民日报》周四发表评论称，美国的单边行为不仅是错误的，还可能使伊朗核问题的僵局恶化。
美国表示，鉴于日本和欧盟10个国家已大幅减少从伊朗进口原油，美针对伊朗的制裁将不适用于这些国家的金融机构，但中国和印度可能无法获得豁免。
美国的做法意味着，上述11个国家的银行在被切断与美国金融体系的联系前有六个月的暂缓期。
《人民日报》称，美国的做法用本国利益取代他国利益，中国有权从伊朗购买原油。
评论写道：“单边主义的一个突出表现就是：自己定下的法律就是世界的法律。大家必须遵守，若不遵守，就得受罚。”
评论称，美国之前的单边主义行为，导致其在阿富汗和伊拉克深陷泥潭难以自拔。
“为什么所谓的秩序在这些地方迟迟没有来临，反倒是动荡在持续？”
“事实一再证明，单边主义不是解决当今世界问题的途径，它反而会加剧问题的复杂性、严重性，不仅不能为冲突‘熄火’，甚至可能产生火上浇油的作用。”
因与伊朗存在合同纠纷，中国2月将伊朗原油进口在去年12月基础上减半，同时大量增加从沙特阿拉伯进口原油以填补缺口。（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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