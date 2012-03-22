《人民日报》抨击美国对伊制裁“豁免”排除中国的举措

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月22日电---美国针对伊朗石油交易的最新制裁举措或影响中国的银行，《人民日报》周四发表评论称，美国的单边行为不仅是错误的，还可能使伊朗核问题的僵局恶化。

美国表示，鉴于日本和欧盟10个国家已大幅减少从伊朗进口原油，美针对伊朗的制裁将不适用于这些国家的金融机构，但中国和印度可能无法获得豁免。

美国的做法意味着，上述11个国家的银行在被切断与美国金融体系的联系前有六个月的暂缓期。

《人民日报》称，美国的做法用本国利益取代他国利益，中国有权从伊朗购买原油。

评论写道：“单边主义的一个突出表现就是：自己定下的法律就是世界的法律。大家必须遵守，若不遵守，就得受罚。”

评论称，美国之前的单边主义行为，导致其在阿富汗和伊拉克深陷泥潭难以自拔。

“为什么所谓的秩序在这些地方迟迟没有来临，反倒是动荡在持续？”

“事实一再证明，单边主义不是解决当今世界问题的途径，它反而会加剧问题的复杂性、严重性，不仅不能为冲突‘熄火’，甚至可能产生火上浇油的作用。”

因与伊朗存在合同纠纷，中国2月将伊朗原油进口在去年12月基础上减半，同时大量增加从沙特阿拉伯进口原油以填补缺口。（完）