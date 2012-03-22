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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 12:20 BJT

〔全球金市〕金价走势迟滞,此前数据显示中国制造业活动下降

路透新加坡3月22日电---金价周四几无变动,徘徊于每盎司1,650美元附近,投资者一方面考虑到近期美国经济改善,但另一方面也虑及中国制造业活动持续萎缩.

金价本月以来已累计下跌逾2%.美国联邦储备理事会(美联储,FED)最近的政策声明打消了进一步购买资产的希望,而且近期公布的数据显示,美国经济复苏正稳步进行.

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