〔中国货币市场〕14天期回购利率持稳,整体流动性保持相对宽松(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海3月22日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周四继续微升,因月底因素持续发酵.不过,能够跨季且需求较多的14天及更长期限品种利率相对平稳,说明市场资金供给并不很紧,整体流动性保持相对宽松.
"今天借钱都是集中在14天的,21天和1个月也需求很旺,不过我感觉还是不太缺钱啊,"上海一券商交易员说.
上海另一位银行交易员也表示,随着月底临近,7天期回购在下周即可跨季,利率还有继续走高的可能.不过从目前14天品种比较平稳的表现来看,资金还是比较宽松.
业内人士周四稍早透露,中国财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行,500亿元人民币六个月定期存款招投标,中标利率6.80%,与上一期持平,且较去年10月创出的历史高点6.83%亦仅一步之遥.他们表示,这是因为由于季(月)末临近,部分银行仍担负存款压力,令其投标踊跃.[ID:nSB1448336]
央行公开市场今日进行了200亿元正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净回笼190亿元.[ID:nSB1447994]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7080 2.5551 +15.29 3,140.10
七天CN7DRP=CFXS 3.1778 3.0848 +9.30 370.63
14天CN14DRP=CFXS 3.7670 3.7642 +0.28 174.57
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7140 2.5583 +15.57 1,104.55
七天CHICNY7D=CFXS 3.1721 3.1083 +6.38 63.88
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.8400 2.7000 +114.00 329.31
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8000 3.0000 -20.00 50.37
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1200 3.1500 -3.00 6.87
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7200 2.5600 +16.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1700 3.0750 +9.50
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7726 3.7600 +1.26
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.6983 2.5478 +15.05
七天SHICNYSWD= 3.1683 3.0758 +9.25
三个月SHICNY3MD= 4.9500 4.9643 -1.43
===============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽/杨淑祯
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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