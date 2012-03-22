〔中国汇市〕人民币兑美元早盘上行,持坚中间价或显监管层抑贬值意图

* 人民币兑美元中间价反弹并靠近6.30元,但未形成突破

* 3月汇丰PMI初值下降,压制非美货币走势

* 持坚的中间价,或显监管层仍有抑制人民币贬值预期意图

路透上海3月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘在持坚的中间价支撑下上行,但源源不断的购汇盘令成交区间仍远离中间价指示高位.

交易员称,稍早公布的3月汇丰PMI初值下降令非美货币承压,而且香港离岸人民币贬值态势渐显.从中国央行将中间价维持在6.30元附近来看,或显示其在借中间价扩大波动的同时,仍不希望市场出现明显的人民币贬值预期.

上海一银行交易员认为,今日人民币中间价高出预期.在备受关注的扩大波幅政策没有出台前,"今天(中间价)位置可能是说央行不想有太大的贬值预期."

离岸市场上,北京时间12:13,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3205/25元,上日尾盘报6.3240元;而境内人民币兑美元即期CNY=CFXS最新报在6.3185元,上日收盘价为6.3229元.

华南一银行交易员解释说,近一段时间以来,持续大量的购汇盘抑制人民币升势,而且香港离岸人民币市场等走贬态势渐显.从近期中间价走势判断,央行在借其扩大汇价波动的同时,也有抑制贬值预期的意图在内.

对中间价来说,"6.30元是一个关键水平,如果破了这个,那就说明有新的(升值)方向了.但现在它就在这呆着,(预计是)不让升也不让贬."后一交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3004元,较上日的6.3092元回升近90点;北京时间12:32,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3332/82,上日尾盘为6.3370元.

受中国官方频繁言论指引,结合波动加剧的中间价走势,近期市场对可能扩大人民币波幅的预期渐强.

此前路透调查显示,预计人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214]

东京汇市澳元周四跌至两个月低位,此前数据显示中国制造业活动连续第五个月呈现萎缩,加深对该国增长放缓的担忧.[ID:nSB1448478]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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