更正:〔东京汇市〕中国数据疲软打压澳元触及两个月低位,等待欧元区PMI

(更正:因译文有误,内文第八段应为"欧元维持多数跌幅",非"欧元维持跌势".)

* 中国PMI初值加强放松政策预期

* 欧元/美元最新升0.1%,等待欧元区PMI

* 欧元区二线公债收益率上涨,对西班牙担忧加深

* 日本录得贸易顺差,日圆应声上扬

路透东京3月22日电---澳元周四跌至两个月低位,此前数据显示中国制造业活动连续第五个月呈现萎缩,加深对该国增长放缓的担忧.[ID:nSB1448478]

汇丰3月中国制造业PMI公布后,澳元/美元AUD=D4下跌0.7%,至1.0383美元,触及1月底以来低位.公布前为1.0477.汇丰3月PMI显示景气萎缩幅度加剧,新订单跌至四个月低位.

制造业活动放缓,令外界更加预期中国当局将放松货币政策,以支撑经济成长,但数据显示出的通货膨胀风险,凸显出决策当局面临两难.

"在出口新订单低迷,及内需趋弱之下,成长动能有可能进一步放缓.决策层应加大政策宽松的力度以稳增长,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

中国PMI数据令澳元走弱,因加深了有关中国对澳洲大宗商品需求状况的疑虑.

澳元兑美元本月迄今累计下跌4%.周四澳元跌破位于200日均线切入位1.0402处的支撑位.图表显示,100日移动均线切入位1.0373和一目均衡云区底部1.0354存在更多支撑.

澳元兑欧元EURAUD=R亦触及年内低点1.2738,为连续第五日下跌.

但欧元维持多数跌幅,此前兑日圆和美元分别从近五个月高位和两周高位下滑,因西班牙财政状况忧虑令欧元区二线国家公债再次承压.

欧元兑美元EUR=最新上扬0.1%,至1.3232,此前从海外市场高点1.3286回落.欧元升势在阻力位1.3300前方暂歇,该水准为2-3月下跌行情的61.8%回档位.

意大利和西班牙公债价格下跌,因担心西班牙在恢复财政方面进度缓慢.西班牙和意大利公债抛盘令德债DE10YT=TWEB受益,其收益率(殖利率)本周首次跌破2%.

"总是很难讲欧元区真正乐观,那里的人气仍然非常脆弱,"三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino称.

"最轻微的担忧,也可能如野火燎原,这次看来在影响二线公债收益率.若今日稍后公布的欧洲制造业数据低于预期,情况可能恶化,"他称.

根据路透调查,欧元区各国采购经理人指数(PMI)初值料显示整体景况较2月改善.

欧元兑日圆EURJPY=R报110.16,自上日的高点111.43大幅回落.欧元/日圆也未能突破10月31日干预后高点111.57的关键技术阻力.

在数据显示日本2月录得329亿日圆的的贸易顺差,为五个月来首见顺差后,日圆兑美元JPY=短暂跳升至83.14.该数据公布前报83.44.市场原预估日本2月贸易为逆差1,200亿日圆.

"贸易数据是个惊喜,出口下滑幅度小于预期.不过得出贸易收支恢复顺差趋势的结论还为时尚早."NLI研究所资深经济分析师齐藤太郎称.

日圆兑美元2012年已跌8%,因日本央行放宽措施扶助美元上涨,且在多数核反应堆因去年福岛核事故而停工,致使化石燃料进口增加下,贸易收支倾向逆差.

美元/日圆最新报83.26,跌0.2%.

纽约 当日 今年来 2011年

0442GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3235 1.3211 +0.18 +2.24 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.21 83.37 -0.19 +8.15 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 110.13 110.16 -0.03 +10.61 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9105 0.9124 -0.21 -2.89 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5868 1.5870 -0.01 +2.14 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9924 0.9921 +0.03 -2.64 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0396 1.0454 -0.55 +1.67 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8091 0.8150 -0.72 +3.94 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.510 87.160 -0.75 +10.01 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.330 67.980 -0.96 +12.54 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.04 132.32 -0.21 +10.47 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2833 1.2818 +0.12 -2.23 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 王丽鑫/蔡美珍/王兴亚/王冠中/张若琪/艾茂林/张荻

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