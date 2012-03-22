〔新债招标〕中国国开行五年债利率高于预期,债市疲弱打压需求(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

* 五年期债中标利率4.10%,高于预期

* 债市走势疲弱,令整体需求缩水

* 投标主力为投资盘,要求高收益

* 国开行改制及庞大供应量,削弱机构热情

路透上海3月22日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]五年期固息金融债中标利率意外高于预期,主因近期债市走势疲弱,令整体需求缩水.加之部分银行对国开行债券授信额度已满,导致本次新债总体需求不佳.

业内人士透露,国开行周四上午招标的五年期固息金融债,中标利率为4.10%,明显高于此前3.98%的预测均值;认购倍数为1.55倍.

交易员指出,本次投标投机盘参与很少,而在目前虚弱市况下,作为投标主力的投资盘要求较高的绝对收益率.

"(本次招标)投机盘太弱,都是投资盘在投,市场不好的时候,投资盘都向高里投,而且国开行有提高了新债的基本承销额,反正都要拿这么些的,不如利率上高点拿."北京一银行交易员称.

他并指出,由于国开行涉及改制,且前期发行量累计庞大,部分银行调整对其的授信权重,也有部分银行甚至对其授信额度已满,该现象逐渐成为影响其新债发行需求的一个重要因素.

上海一银行交易员也称,二级市场上,同期限债券而论,国开行债与同为政策性银行的农发行及进出口行债券利差明显,约10个bp左右.

中国银行间债市周四早盘收益率续涨.汇丰PMI初值落至四个月来最低水平为债市长期向好提供支撑,但季度末资金面收紧的隐患犹存,打压短融等信用品种表现.加之国开行新债中标利率明显高于预期,亦影响金融债走势.[CN/CN]

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期固息政策金融债最新收益率分别报3.9339%.剩余期限约4.31年的农发行固息债110412券最新双边报价CN110412=CFXM在3.98%/3.90%.

该期债为国开行今年第14期金融债.具体条款如下:

第14期

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发行总量 不超过220亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 3月26日

起息日 3月26日

分销期 3月23日-26日

上市日 3月30日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------(完)