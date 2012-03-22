《全球主要央行动态》--3月22日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月15日-3月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,欧洲金融困境已有所缓和,但补充道,美联储将准备好在形势再次恶化时采取行动."在过去几个月中,欧洲金融压力有所减轻,令包括美国在内的全球金融市场基调改善."他并重申美联储对维持金融系统稳定的承诺,即便欧洲危机卷土重来."美联储将继续密切监视形势发展,与国内的金融机构和外国同行展开合作,以提高美国金融系统的抗压能力,并准备好在必要时,利用我们手中的工具帮助稳定美国市场."[ID:nSB1445336]贝南克还表示历史的教训就是央行不应在经济深度衰退后过快扭转宽松货币政策[ID:nSB8525912].他还说,随着经济增强,利率将上涨,美元将对利率变化作出反应[ID:nSB1447310].

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称,若失业水平持续下降且通胀可能上升,美联储可能最快需要在今年开始退出近零的利率政策."我认为可能讨论在2012或2013年开始退出,"柯薛拉柯塔对记者称.他表示,就业情况好转,以及他所预计的未来两年通胀将高于目标水准,可能促使美联储不再采取刺激举措.[ID:nSB1445292][ID:nSB1444878]

纽约联储总裁杜德利表示,美联储尚未决定是否着手实施第三轮量化宽松政策,不过这仍是一个选项."这完全取决于经济将如何演变,"杜德利补充说."要看成本和收益如何,如果我们觉得再来一次量化宽松政策的收益大过成本,我们当然会这样做."另一位美联储官员则认为,美联储进一步放宽政策对经济没有好处.[ID:nSB1441936]

里奇蒙联储总裁拉克尔表示,不赞成美国央行维持利率在近零水准至少至2014年后期的决定,因为他认为应该早于那个时候升息."经济在温和扩张,通胀率接近央行委员会2%的目标,"拉克尔在里奇蒙联储网站公布的声明中称.他表示,应该在2013年某个时候就升息.[ID:nSB1437328]

芝加哥联储总裁埃文斯称应将升息与具体经济结果相联系,同时再度呼吁在失业率降至7%之下或通胀威胁超过3%之前保持低利率.货币政策能且应该采取额外举措来促使经济更强劲的增长.遵循约束过多的美联储政策可能导致美国经济的滞胀局面持续10年或更长时间.[ID:nSB1438688]

达拉斯联储总裁费希尔称美国金融系统有充足的流动性,不需要更多,上次FOMC会议的措辞的确发生了变化[ID:nSB1441294].他还称未听说讨论可能推出冲销购买债券释出资金计划.[ID:nSB8525232]

美联储表示银行业压力测试结果中,在计算银行损失方面出现错误.不过美联储做出了修正,花旗集团、美国银行和其他三家业者受到影响.但这次修正并不影响资本充足率等关键指标.美联储将花旗在受压情况下的优先留置抵押贷款损失从93亿美元下修至89亿美元,因美联储决定将国外抵押贷款从该计算中剔除.总体而言,美联储进行修正后,19家大型银行的优先留置抵押贷款损失从615亿美元小幅降至611亿美元.[ID:nSB1439374]