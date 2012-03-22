〔中国煤炭〕十二五规划产能目标41亿吨,鼓励煤炭进口和企业"走出去"(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 十二五煤炭产能目标41亿吨,产量控制在39亿吨

* 基本任务是实现煤炭长期稳定供应

* 形成10个亿吨级和10个5,000万吨级大型煤炭企业

* 鼓励进口煤炭和走出去获取境外权益煤炭产能

* 理顺电煤价格,探索煤炭期货交易

路透北京3月22日电---中国国家发改委正式发布煤炭工业十二五(2011-2015年)规划,目标是中国煤炭产能达到41亿吨/年,煤炭产量则控制在39亿吨左右,并鼓励煤炭进口和煤炭企业"走出去".

煤炭是中国的主体能源,占一次能源消费总量的70%.国家能源局副局长吴吟周四在发布会上称,煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业,在未来相当长时期内,煤炭作为主体能源的地位不会改变.

根据规划,十二五期间,要形成10个亿吨级和10个五千万吨级大型煤炭企业,且其煤炭产量占全国的60%以上.而中国煤炭铁路运输需求为26亿吨,规划铁路煤炭运力将达30亿吨,可基本满足煤炭运输需求.

"要合理控制能源消费总量,通过控总量的方式来进一步调整结构."吴吟称,十二五规划明确了保障能源稳定供给为基本任务,防止煤炭供需失衡.

中国经济持续快速发展,对能源的需求与日俱增.规划称,从国内看,工业化和城镇化进程加快,煤炭消费量还将持续增加,但考虑到调整能源结构、保护环境等因素影响,煤炭在一次能源结构中的比例将明显下降.

在被问及十二五规划是否会同十一五(2006-2010年)一样,目标和现实差距较大时,吴吟表示,"规划导向与实际会有差距,...我们将在(十二五)中期对规划做评估,并作出必要的调整."

根据规划,十二五期间主要任务包括,推进煤矿企业兼并重组,发展大型企业集团;有序建立大型煤炭基地,建设大型现代化煤矿;并大力发展洁净煤技术,促进资源高效清洁利用,促进煤层气产业化发展;建立煤炭应急储备体系等.

规划称,将通过兼并重组,将全国煤矿企业数量控制在4,000家以内,平均规模提高到100万吨以上/年.而目前中国约有8,000家以上的煤矿企业.

此外,规划还强调,将稳步推进煤炭深加工示范项目建设.在内蒙古、山西、陕西、云南、贵州、新疆等地选择煤种适宜、水资源相对丰富的地区,重点支持大型企业开展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等省级示范工程建设.

**基本任务是保障供应**

吴吟表示,煤炭工业十二五规划明确了保障能源稳定供给为基本任务,将稳步推进大型煤炭基地建设,建设大煤矿,合理安排煤矿生产建设规模,防止煤炭供需失衡,实现煤炭的长期稳定供应.

而进口和"走出去"亦是稳定煤炭供应的重要途径.规划强调,要鼓励煤炭进口,鼓励沿海沿边地区拓展煤炭进口渠道,北方地区适度出口.

"支持优势煤炭企业参与境外煤炭资产并购,加大境外煤炭资源勘查开发力度,提高境外权益煤炭产能."规划称.

同时,中国十二五期间还将研究境外投资专项资金,对国家鼓励的境外煤炭重点投资项目给予支持;并鼓励金融机构通过出口信贷、项目融资等多种方式,改进和完善对企业境外煤炭投资项目金融服务等.

规划还提到,中国将在沿海沿江沿河港口及华中西南等地区加快国家煤炭应急储备建设,并强调要完善煤炭价格形成机制,理顺电煤价格和探索煤炭期货交易.

中国证券报此前报导引述国家能源局煤炭司权威人士称,为了保障能源供给,十二五末中国煤炭供应需达到42亿吨,其中国内煤炭供应40.5亿吨,净进口1.5亿吨.[ID:nSB2023405](完)