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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 08:59 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国杭州银行80亿元人民币三/五年固息金融债簿记建档，工行、中信证券等主承
  中铁二十二局5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
  新疆艾比湖农工商联合企业4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  中国水电(601669.SS)12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
  中国水电9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承
  南京化学工业园5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),浦发银行和国开行主承
  中国海运集团40亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
  中国海运集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
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  二、新债上市:  

  南京高速齿轮8亿元一年期短融041259018,票面利率6.60%
  卧龙电气(600580.SS)5亿元一年期短融041253015,票面利率6.50%
  杭州萧山机场3亿元一年期短融041254012,票面利率4.74%
  广东广弘资产经营公司3亿元一年期短融041255010,票面利率5.27%
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  三、缴款:
  
  湘潭城建12亿元七年期固息债1280049,票面利率8.00%
  双流兴城建投7亿元七年期固息债1280050,票面利率8.40%
  双流兴城建投3亿元七年期固息债1280051,票面利率8.48%
  伊金霍洛旗宏泰城建投16亿元七年期固息债1280052,票面利率8.35%
  浙江旅游集团3亿元一年期短融
  华能集团30亿元一年期短融
  惠天热电(000692.SZ)2亿元一年期短融
  国家开发投资公司30亿元七年期中票
  上海申通地铁资产经营管理公司3亿元三年期中票
  南京中电熊猫信息产业集团19亿元五年期中票
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  四、还本付息:
  
  中国对外贸易运输集团总公司15亿元三年期中票0982030到期兑付,票面利率2.79%
  中国人民银行500亿元一年期央票1101016到期兑付,参考收益率3.1992%
  央行10亿元三个月期央票1101099到期兑付,参考收益率3.1618%
  华能澜沧江水电40亿元一年期短融1181117到期兑付,票面利率4.52%
  晶科能源(JKS.N)3亿元一年期短融1181120到期兑付,票面利率5.60%
  中科英华(600110.SS)4亿元一年期短融1181121到期兑付,票面利率5.25%
  信达股份(000701.SZ)3亿元一年期短融1181124到期兑付,票面利率5.60%
  建发房地产集团6.3亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098025付息,票面利率6.00%
  芜湖建投10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098030付息,票面利率4.25%
  首都旅游集团6亿元五年期中票1082048付息,票面利率4.93%
  内蒙古伊泰集团15亿元五年期中票1082049付息,票面利率4.93%
  中山中汇投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180069付息,票面利率6.18%
  安徽投资集团13亿元10年期固息债1180070付息,票面利率5.90%
  景德镇国资8亿元七年期固息债1180071付息,票面利率7.48%
  中石油集团100亿元三年期中票1182079付息,票面利率4.48%
  广东粤电集团30亿元三年期中票1182081付息,票面利率4.82%
  中国中铁(601390.SS)(0390.HK)80亿元10年期投资人选择权(5+5)中票1182082付息,票面利率5.23%
  杉杉集团10亿元五年期中票1182083付息,票面利率6.18%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --2012年深化经济体制改革重点工作意见发布,今年要健全新股发行制度和退市制度,建立
债券市场监管协调机制,促进债券市场互联互通,适时扩大房产税试点范围.
  --中国社保基金受托运营广东省千亿元养老金一石激起千层浪.中国证券报周五报导称,
多家基金公司上报养老金投资组合方案,期望从中"分得一杯羹".方案中具体标的选择上与
公募基金产品差别不大,但在投资风险控制上则更为严格.[ID:nSB1450568]
  --中国电力企业联合会发布报告指出,初步预计上半年全国全社会用电量为2.44-2.47万亿
千瓦时左右,同比增长8.5%-9.7%.迎峰度夏前,全国电力供需仍然维持总体平衡,最大电力缺口
1,000-2,000万千瓦.[ID:nSB1450556]

  国家统计局3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/冉莹

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