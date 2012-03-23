《中国债券市场每日交易备忘》--3月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国杭州银行80亿元人民币三/五年固息金融债簿记建档，工行、中信证券等主承 中铁二十二局5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 新疆艾比湖农工商联合企业4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 中国水电( 601669.SS )12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 中国水电9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承 南京化学工业园5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),浦发银行和国开行主承 中国海运集团40亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 中国海运集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 南京高速齿轮8亿元一年期短融041259018,票面利率6.60% 卧龙电气( 600580.SS )5亿元一年期短融041253015,票面利率6.50% 杭州萧山机场3亿元一年期短融041254012,票面利率4.74% 广东广弘资产经营公司3亿元一年期短融041255010,票面利率5.27% ============================================================================== 三、缴款: 湘潭城建12亿元七年期固息债1280049,票面利率8.00% 双流兴城建投7亿元七年期固息债1280050,票面利率8.40% 双流兴城建投3亿元七年期固息债1280051,票面利率8.48% 伊金霍洛旗宏泰城建投16亿元七年期固息债1280052,票面利率8.35% 浙江旅游集团3亿元一年期短融 华能集团30亿元一年期短融 惠天热电( 000692.SZ )2亿元一年期短融 国家开发投资公司30亿元七年期中票 上海申通地铁资产经营管理公司3亿元三年期中票 南京中电熊猫信息产业集团19亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国对外贸易运输集团总公司15亿元三年期中票0982030到期兑付,票面利率2.79% 中国人民银行500亿元一年期央票1101016到期兑付,参考收益率3.1992% 央行10亿元三个月期央票1101099到期兑付,参考收益率3.1618% 华能澜沧江水电40亿元一年期短融1181117到期兑付,票面利率4.52% 晶科能源( JKS.N )3亿元一年期短融1181120到期兑付,票面利率5.60% 中科英华( 600110.SS )4亿元一年期短融1181121到期兑付,票面利率5.25% 信达股份( 000701.SZ )3亿元一年期短融1181124到期兑付,票面利率5.60% 建发房地产集团6.3亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098025付息,票面利率6.00% 芜湖建投10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098030付息,票面利率4.25% 首都旅游集团6亿元五年期中票1082048付息,票面利率4.93% 内蒙古伊泰集团15亿元五年期中票1082049付息,票面利率4.93% 中山中汇投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180069付息,票面利率6.18% 安徽投资集团13亿元10年期固息债1180070付息,票面利率5.90% 景德镇国资8亿元七年期固息债1180071付息,票面利率7.48% 中石油集团100亿元三年期中票1182079付息,票面利率4.48% 广东粤电集团30亿元三年期中票1182081付息,票面利率4.82% 中国中铁( 601390.SS )( 0390.HK )80亿元10年期投资人选择权(5+5)中票1182082付息,票面利率5.23% 杉杉集团10亿元五年期中票1182083付息,票面利率6.18% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --2012年深化经济体制改革重点工作意见发布,今年要健全新股发行制度和退市制度,建立 债券市场监管协调机制,促进债券市场互联互通,适时扩大房产税试点范围. --中国社保基金受托运营广东省千亿元养老金一石激起千层浪.中国证券报周五报导称, 多家基金公司上报养老金投资组合方案,期望从中"分得一杯羹".方案中具体标的选择上与 公募基金产品差别不大,但在投资风险控制上则更为严格.[ID:nSB1450568] --中国电力企业联合会发布报告指出,初步预计上半年全国全社会用电量为2.44-2.47万亿 千瓦时左右,同比增长8.5%-9.7%.迎峰度夏前,全国电力供需仍然维持总体平衡,最大电力缺口 1,000-2,000万千瓦.[ID:nSB1450556] 国家统计局3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/冉莹