〔中国股市〕沪综指缩量小幅收跌,PMI初值数据不佳令大盘承压

路透北京3月22日电---中国股市沪综指周四缩量小幅收跌,稍早公布的3月汇丰PMI初值显示中国制造业连续五个月萎缩且幅度加剧,令大盘承压走低.分析师预计,短线股指将不脱半年线(2,365点附近)至2,400点的区间震荡.

沪综指.SSEC收报2,375.77点,跌2.423点或0.1%.上海A股成交金额767.24亿元人民币,较前日萎缩近两成.

午盘金融股一度获拉升助大盘缩减跌幅,上证180金融指数.SSE180FI收升0.59%,中信银行(601998.SS)收报4.52元,涨2.49%.

"(PMI)数据验证整个经济基本面在往下走,且有加速的意思,...数据越往下走,大家对政策放松的预期就越强,从这个方面说对市场是有支撑的."新时代证券研发中心副总秦茂军表示.

他并称,股指短线仍将维持半年线之上至2,400点间的区间震荡.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据,降至四个月低点48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1446444]

中国证券报周四发表文章称,降息的时间窗口渐行渐近.由于近期银行存款流失问题较突出,央行选择单边降息或不对称降息的可能性较大.[ID:nSB1447722]

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,593.8点,下跌0.15%,成交量为301,645手.(完)

--发稿 康熙泽/尹嫄婷; 审校 曾祥进

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