〔中国外汇〕去年末外债余额约6,950亿美元,外债负债率9.52%--外管局

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透北京3月22日电---中国国家外汇管理局周四公布,2011年末,中国外债余额为6,949.97亿美元,较9月末的6,971.64亿美元有所下降.
外管局网站新闻稿并称,据初步计算,2011年,中国外债负债率为9.52%;债务率为33.31%;偿债率为1.72%;短期外债与外汇储备的比例为15.75%,均在国际公认的安全线之内.
在外债余额中,中长期外债(剩余期限)余额为1,940.96亿美元;短期外债(剩余期限)余额为5,009.01亿美元.
登记外债余额中,美元债务占75.94%,日元债务和欧元债务分别占8.06%和7.49%,其他币种合计占8.51%.(完)
欲了解更多详情,请点选外管局网站:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。