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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 13:32 BJT

〔中国外汇〕去年末外债余额约6,950亿美元,外债负债率9.52%--外管局

路透北京3月22日电---中国国家外汇管理局周四公布,2011年末,中国外债余额为6,949.97亿美元,较9月末的6,971.64亿美元有所下降.

外管局网站新闻稿并称,据初步计算,2011年,中国外债负债率为9.52%;债务率为33.31%;偿债率为1.72%;短期外债与外汇储备的比例为15.75%,均在国际公认的安全线之内.

在外债余额中,中长期外债(剩余期限)余额为1,940.96亿美元;短期外债(剩余期限)余额为5,009.01亿美元.

登记外债余额中,美元债务占75.94%,日元债务和欧元债务分别占8.06%和7.49%,其他币种合计占8.51%.(完)

欲了解更多详情,请点选外管局网站:(here)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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