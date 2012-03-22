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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 13:34 BJT

〔澳洲股市〕受银行股涨势带动收高,澳元走贬鼓舞投资者

路透墨尔本3月22日电---澳洲股市周四上涨0.5%,受银行股升势带动,且澳元走贬令投资者受到鼓舞.

澳元兑美元AUD=D4大跌至两个月低位,此前数据显示中国制造业活动连续第五个月萎缩,加深对该国经济增长放缓的担忧.[ID:nSB1448478].

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨19.4点,收于4,273.7点.周三该股指下跌0.5%.(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

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