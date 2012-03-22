版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 13:54 BJT

〔东京美债〕公债小涨,因投资者逢低买入且中国PMI数据提振避险需求

路透东京3月22日电---美国公债周四在亚洲市场小涨,受助于投资者持续逢低买入,上周时公债曾因美国经济好转而大跌.此外,中国制造业数据表现不佳,也支撑了对避险固定收益资产的需求.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌至2.28%,周三纽约尾盘为2.30%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐