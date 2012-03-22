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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 18:21 BJT

〔表格〕中国民生银行2011年度净利增58.8%,至279.2亿元人民币

路透北京/香港3月22日电---中国民生银行股份有限公司(600016.SS)(1988.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年 2010年

每股盈利(元) 1.05 0.66

净利 27,920 17,581

净利息收入 64,821 45,873

注:民生银行为中国第七大银行.根据汤森路透综合分析师平均预测其2011年净利润为268.84亿元人民币.(完)

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--发稿 谢衡/陈敏; 审校 杨淑祯

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