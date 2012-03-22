〔表格〕中国民生银行2011年度净利增58.8%,至279.2亿元人民币

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透北京/香港3月22日电---中国民生银行股份有限公司(600016.SS)(1988.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年 2010年
每股盈利(元) 1.05 0.66
净利 27,920 17,581
净利息收入 64,821 45,873
注:民生银行为中国第七大银行.根据汤森路透综合分析师平均预测其2011年净利润为268.84亿元人民币.(完)
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--发稿 谢衡/陈敏; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。