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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 14:01 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破124美元,中国数据疲软引发需求担忧

路透新加坡3月22日电---布兰特原油周四跌破124美元,此前公布的中国制造业数据疲弱,令市场担忧这个全球第二大石油消费国的能源需求增速可能放缓.

周四公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览数据显示,3月制造业活动连续第五个月萎缩,整体收缩率加快,新订单降至四个月低位[ID:nSB1446444].

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