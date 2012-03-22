《中国企业债发行日程表》--3月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *重庆涪陵李渡 8 7 8.40% AA 3/23-3/29 国信证券 新区市政债 (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== *重庆黔江建投 9 7 8.40% AA- 3/23-3/29 国信证券 集团市政债 (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== *江都鑫源产业 8 7 8.10% AA 3/23-3/29 国泰君安证券 投资集团 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== *黑河城投 8 7 8.48% AA- 3/23-3/26 宏源证券 (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== *汕头城建开发 13 10 8.57% AA 3/23-3/29 光大证券 总公司 (从第3年起逐年偿还本金,3-6年每年还10%,7年后每年还15%) ===================================================================================== *重庆渝南资产 8 7 前五年8.40% AA- 3/23-3/29 德邦证券 经营公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 福建龙岩国资 10 10 前五年8.15% AA 3/19-3/23 国信证券 投资经营公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 伊旗城投 16 7 8.35% AA 3/19-3/23 中投证券 (第3、4、5、6、7年末分别偿还20%的债券本金) ===================================================================================== 成都新城 10 7 8.35% AA- 3/19-3/23 国信证券 西城市投资经营中心 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 山东泉兴矿业 15 7 前五年6.70% AA 3/21-3/23 银河证券 集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 莆田国有资产 11 7 8.10% AA 3/21-3/23 宏源证券 投资公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 江苏交通控股 25 5 前三年4.90% AAA 3/20-3/26 国泰君安证券 公司 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 宏源证券 ===================================================================================== 海门城市发展 12 7 8.35% AA 3/20-3/26 中投证券 投资公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 抚顺城建投资 15 10 8.53% AA 3/22-3/26 国开证券 公司 (从第3年起逐年偿还本金,3-6年每年还10%,7年后每年还15%) ===================================================================================== 三胞集团 8 7 8.08% AA 3/19-3/27 南京证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 泰州海陵资产 8 7 8.52% AA- 3/21-3/27 信达证券 经营公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 佳木斯新时代 10 7 8.25% AA 3/22-3/28 太平洋证券 基建投资集团 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 合肥高新建设 12 7 7.98% AA 3/22-3/28 中航证券 投资集团市政债 (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 怀化城建投资 10 6 8.00% AA 3/22-3/28 国信证券 公司市政债 (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%) ===================================================================================== 天津汉滨投资 8 7 8.39% AA- 3/22-3/28 渤海证券 公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 宣城国有资产 10 7 前五年7.99% AA- 3/20-3/29 民生证券 投资公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 冉莹/曲伟治 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》