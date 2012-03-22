版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 14:13 BJT

〔日本股市〕日经指数收高,未受中国制造业数据疲弱的影响

路透东京3月22日电---日本股市日经指数周四上涨,未受中国3月制造业活动连续第五个月萎缩的影响,市场人士仍对日股前景持乐观看法.

日经指数.N225收高0.4%至10,127.08点.东证股价指数.TOPX收升0.4%至862.07点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐