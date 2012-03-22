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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 14:12 BJT

〔中国新债〕天津港集团下周四将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海3月22日电---中国天津港(集团)有限公司周四公告称,将于下周四(29日)
簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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 天津港集团     --      10        5   3/29簿记建档  招商银行     AAA       3/30       3/31   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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