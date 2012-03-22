〔路透基点〕温州交通投资集团寻求20亿元人民币16年期贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月22日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国温州市交通投资集团有限公司在为一高速公路建设项目寻求20亿元人民币16年期贷款.
中国银行浙江省分行是该贷款案的委托主办行.目前该行在与温州交投集团确定贷款条件.
贷款资金将用于浙江省诸暨-永嘉高速公路温州段延伸工程.
该贷款预计将在今年上半年落定.
根据温州市交投集团的网站,该集团是温州市本级重大交通基础设施项目投资主体企业和政府投融资平台企业,负责温州市高速公路重大项目的投资建设和经营管理职能.(完)
--编译 白云; 审校 吴云凌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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