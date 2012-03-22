〔路透基点〕温州交通投资集团寻求20亿元人民币16年期贷款--RLPC

路透香港3月22日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,中国温州市交通投资集团有限公司在为一高速公路建设项目寻求20亿元人民币16年期贷款.

中国银行浙江省分行是该贷款案的委托主办行.目前该行在与温州交投集团确定贷款条件.

贷款资金将用于浙江省诸暨-永嘉高速公路温州段延伸工程.

该贷款预计将在今年上半年落定.

根据温州市交投集团的网站,该集团是温州市本级重大交通基础设施项目投资主体企业和政府投融资平台企业,负责温州市高速公路重大项目的投资建设和经营管理职能.(完)