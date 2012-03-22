版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 14:25 BJT

〔韩国股市〕接近收平,中国PMI疲软拖累相关个股下滑

路透首尔3月22日电---韩国股市周四在震荡走势中接近收平,此前数据显示中国制造业活动连续第五个月萎缩,给那些极大依赖中国需求的个股带来压力.

造船类股大跌.STX Offshore & Shipbuilding067250.KS重挫6.12%,大宇造船(042660.KS)跌4.09%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收跌0.05%,报2,026.12点,为连续第三天下跌,且收盘价略低于周三创下的一周收盘低点.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐