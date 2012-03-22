〔中国经济〕中国在2011年度亚洲竞争力评估的综合排位升至第10位--机构

路透北京3月22日电---中国国际经济交流中心最新公布的2011年度亚洲竞争力评估指数显示,中国综合排位较上年略微上升三位,至第10名.巨大的经济总量和市场规模,以及经济平稳较快增长是中国的首要优势.

这项涵盖35个亚洲经济体及大洋洲澳大利亚和新西兰的排名显示,亚洲四小龙位居榜单前列,其中新加坡、中国台湾、中国香港和韩国分列第1、2、3和第5位,日本经济受到地震海啸重创,但仍然保持在第4名的位置;中国综合排名较2010年有所上升,位列第10.

国经交流中心的王军在评述报告中表示,欧美经济的持续疲软使得对出口依赖程度较高的亚洲国家经济也有所放慢,但由于区域内投资和消费需求比较强劲,使得一些经济体继续面临经济过热的压力,信贷增长持续而强劲,通胀压力居高不下.

报告指出,全球金融危机后,中国政府在调整结构、稳定物价、改善民生方面取得较大进展,并将政府债务规模控制在一定范围内,加上具有较高的国民储蓄率和相对较低的通货膨胀率,使得中国在整体经济实力指标排位中位列第三.

同时受益于调结构、惠民生政策,中国在基础设施改善和社会发展方面均取得一定的进展,两个分项指标的排位均有所提升,分别位列第18和第13位;在科技创新方面的实力也有所进步,排在第九位.

但中国在商业行政效率方面仍然比较滞后,仅排在第31位,今后在减少审批程序方面仍需要做出较大改进.

此外,报告指出,近几年因世界经济复苏疲弱,亚洲经济增长受累下滑,企业经营环境出现一定恶化.亚洲企业融资成本上升、资金紧张苗头凸显,市场份额因挤压而不断减少,企业信心快速下降.

国际经济交流中心的亚洲上市企业综合竞争力2011年度评估结果显示,中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)名列第一,其综合能力、基础能力、盈利能力得分都相对较高,居于前列;而发展能力、抗风险能力相对较差.

从前300名综合竞争力排名来看,中国公司表现优异,共有52家企业榜上有名,其中在前10家中占据两位.(完)