《外汇动态》美元/韩元上攻前高未果后转跌

0619GMT---美元/韩元KRW=KFTC在未能升破前期高位后转跌. 美元/韩元本地小幅收低,报1,129.4韩元.稍早,受汇丰中国采购经理人指数(PMI)疲弱影响,美元升破55日移动均线切入位1,130.3韩元,至1,132.5韩元的高位,该水准亦为3月15日日高. 不过交易员称,部分海外市场人士在1,130韩元上方卖出,其它市场人士不得不扎平多仓. 要想进一步上涨,美元/韩元似乎需要明确突破近期区间高位1,132.5韩元.一旦该点位被破,汇价可能上看100日移动均线切入位1,135.0韩元,及1-3月跌势的50%费波纳奇回档技术位1,139.1韩元.(完) --编译 许娜;审校 丁琦