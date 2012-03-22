《国际主要央行公开市场操作一览》--3月22日

路透上海3月22日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

---------------------------------------------------------------------

3/21 买入公债 40.25 03/31/2018 - 02/15/2020

3/20 买入公债 19.69 02/15/2036 - 02/15/2042

3/19 买入公债 51.06 05/15/2020 - 02/15/2022

3/16 卖出公债 -86.30 02/15/2014 - 05/31/2014

3/15 买入公债 40.27 03/31/2018 - 02/15/2020

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,欧洲金融困境已有所缓和,但补充道,美联储将准备好在形势再次恶化时采取行动."在过去几个月中,欧洲金融压力有所减轻,令包括美国在内的全球金融市场基调改善."他并重申美联储对维持金融系统稳定的承诺,即便欧洲危机卷土重来."美联储将继续密切监视形势发展,与国内的金融机构和外国同行展开合作,以提高美国金融系统的抗压能力,并准备好在必要时,利用我们手中的工具帮助稳定美国市场."[ID:nSB1445336]贝南克还表示历史的教训就是央行不应在经济深度衰退后过快扭转宽松货币政策[ID:nSB8525912].他还说,随着经济增强,利率将上涨,美元将对利率变化作出反应[ID:nSB1447310].

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

---------------------------------------------------------

3/21 七天期反向交易 18.02亿美元 0.65%(固定利率)

3/20 七天期反向交易 595.43 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,180.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一德国报纸采访中表示,欧元区危机的最坏时期已经过去,如果通胀风险上扬,欧洲央行将会采取行动.德拉吉意在寻求减轻德国对通胀的担忧.不过德拉吉很快补充道,ECB最近几个月的两次长期再融资操作并未带来通胀风险.该操作向金融市场注入了逾1兆(万亿)欧元.[ID:nSB1447546]

--欧洲央行发布月报,重申了月度政策会议上对经济形势做出的评估,指出欧元区短期面临通胀升高的风险.央行2月月报称,"由于能源价格的上涨和间接税的增加,2012年的通胀率可能徘徊在2%上方,并且有明显的上行风险."一如既往,月报言论与央行的月度政策声明内容一致.[ID:nSB1435288]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 31,190

上周三 25,180

-------------------------------------------

当期变化 +6,010

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行2月13-14日政策会议记录显示,日本央行2月设定1%的通胀目标,是受美联储设定通胀目标的推动,有央行审议委员呼吁设定更高的目标,表明他们对日本需要多长时间克服通缩存在分歧.但会议记录显示,多数委员认为在设定通胀目标的同时,央行还必须将资产购买规模扩大10兆(万亿)日圆,以显示其实现这一目标的决心.[ID:nSB1437038][ID:nSB1436610]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行1,247亿台币存单,相较存单到期金额1,238.7亿,存单发行余额增加8.3亿.[ID:nST0442876]

--台湾央行周二公布,当日共发行428亿台币存单,相较存单到期金额48亿,存单发行余额增加380亿.[ID:nST0442466]

--台湾央行周一公布,当日共发行2,786亿台币存单,相较存单到期金额3,231亿,存单发行余额减少445亿.[ID:nST0442086](完)

--整理 边竞; 审校 李宏薇

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]