〔港股业绩〕忠旺控股去年第四季纯利按季增73%,因国内市场销售强劲

路透北京3月22日电---中国大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)周四公布,去年第四季纯利按季增长73.1%至4.4亿元人民币,因中国市场销售强劲.

不过,受美国征收反倾销反补贴("双反")关税拖累,该公司去年全年纯利录得11亿元,同比下降57.4%.

忠旺控股正在积极转战国内市场.其提供的新闻稿称,产品总销量因中国市场销量强劲增长,抵销了因美国对部分中国出口铝型材征收高逾400%关税而带来的不利影响,去年超标完成销售量目标,达44.25万吨,同比增27.4%.

公司称,中国市场已成为其主要收入来源,去年销售金额同比增长68.3%至98.4亿元,占总收入95.5%,相对2010年的55.6%占比大幅提高.

"集团看好中国铝加工市场的发展前景,预期中国工业铝型材市场今年将有超过12%的增长,全年需求可超过400万吨.集团今年的策略会继续以中国市场为主,海外为辅."中国忠旺执行董事兼副总裁路长青称.

忠旺并预期其工业铝型材年产能将于2012年底超过100万吨.此外,公司去年上半年完成工业铝型材深加工中心的厂房建设并开始进行生产,由于深加工业务的附加值高,产品又不属于美国"双反"范围,有助拓展出口市场,预期该深加工中心今年下半年正式全面投产后,将成为盈利重要增长点.

美国商务部去年3月底做出对中国出口美国的部分铝型材产品反倾销及反补贴调查的最终裁定,决定对忠旺出口美国的部分铝合金型材,征收33.28%的反倾销关税及374.15%的反补贴关税.

忠旺控股周四午盘下跌7.94%,报2.90港元,过去一个月累计跌5.4%.(完)

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