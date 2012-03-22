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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 15:09 BJT

〔金属期市〕LME期铜下挫,受中国工厂活动第五个月萎缩的拖累

* 中国3月铜进口可能放缓--麦格理

* 3月汇丰中国制造业PMI初值降至48.1,2月终值为49.6

路透新加坡3月22日电---伦敦期铜周四转跌,此前公布的数据显示,中国工厂活动第五个月萎缩.

0620GMT时,LME三个月期铜CMCU3跌0.85%,至每吨8,383.50美元.

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