更正:〔东京汇市〕中国PMI数据打压澳元跌至两个月低位,关注欧元区PMI

(更正:因译文有误,内文第一个小标下方第二段"但欧元兑多数其他货币扳回跌势",应为"但欧元兑多数其他货币维持部分跌幅";提示要点第二条"欧元下跌,欧元区PMI公布在即",修改为"欧元在欧元区PMI数据公布前维持部分跌幅")

* 中国PMI初值加强放松政策预期

* 欧元在欧元区PMI数据公布前维持部分跌幅

* 欧元区二线公债收益率上涨,对西班牙担忧加深

* 日本录得贸易顺差,日圆应声上扬

路透东京3月22日电---澳元周四跌至两个月低位,此前数据显示3月中国制造业活动连续第五个月萎缩,加深对该国增长放缓的担忧.[ID:nSB1448478]

汇丰3月中国制造业采购经理人指数(PMI)公布后,澳元/美元AUD=D4一度下跌0.7%,至1.0383美元,但随后扳回部分跌幅,升回关键支撑位上方,最新报1.0414美元.

"在出口新订单低迷,及内需趋弱之下,成长动能有可能进一步放缓.决策层应加大政策宽松的力度以稳增长,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

制造业活动放缓,令外界更加预期中国当局将放松货币政策,以支撑经济成长,但数据显示出的通货膨胀风险,凸显出决策当局面临两难.

中国PMI数据令澳元走弱,因其令市场更加担心中国对澳洲大宗商品的需求情况.中国是澳洲重要的出口对象.

澳元兑美元本月迄今下跌近4%.周四澳元一度短暂跌破位于200日均线切入位1.0402处的支撑位.图表显示,100日移动均线切入位1.0373和一目均衡云区底部1.0354存在更多技术支撑.

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浏览汇丰中国PMI初值图表,请点选(link.reuters.com/wec37s)

浏览日本贸易收支图表,请点选(link.reuters.com/vyq65s)

浏览美国成屋销售图表,请点选(link.reuters.com/rab37s)

浏览意大利vs西班牙的公债走势,请点选(link.reuters.com/nyf25s)

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**关注欧洲局势**

澳元兑欧元EURAUD=R亦触及年内低点1.2738,为连续第五日下跌.

但欧元兑多数其他货币维持部分跌幅;此前兑日圆和美元分别从近五个月高位和两周高位下滑,因西班牙财政状况忧虑令欧元区二线国家公债再次承压.

欧元兑美元EUR=最新上扬0.2%,报1.3241,脱离海外市场高点1.3286.欧元面临1.3300处的阻力位,该水准为2-3月下跌行情的61.8%回档位.

意大利和西班牙公债价格下跌,因担心西班牙在恢复财政方面进度缓慢.德债DE10YT=TWEB即因而受益,其收益率(殖利率)本周首次跌破2%.

"欧元区总是很难论及真正的乐观,那里的人气仍然非常脆弱,"三菱东京日联银行外汇分析师Teppei Ino称.

"最轻微的担忧,也可能如野火燎原,这次看来在影响二线公债收益率.若今日稍后公布的欧洲制造业数据低于预期,情况可能恶化,"他称.

根据路透调查,欧元区各国采购经理人指数(PMI)初值料显示整体景况较2月改善.

欧元兑日圆EURJPY=R报110.34,自上日的高点111.43大幅回落.欧元兑日圆也未能突破10月31日干预后高点111.57的关键技术阻力.

稍早数据显示日本2月录得329亿日圆的贸易顺差,且为五个月来首见顺差,受此影响,日圆兑美元JPY=短暂跳升至83.14.日圆兑美元最新涨0.1%,至83.32.

"贸易数据是个惊喜,出口下滑幅度小于预期.不过得出贸易收支恢复顺差趋势的结论还为时尚早."NLI研究所资深经济分析师齐藤太郎称.

日圆兑美元2012年迄今已累计下跌8%,因日本央行放宽措施扶助美元上涨.同时在多数核反应堆因去年福岛核事故而停工,致使化石燃料进口增加下,贸易收支倾向逆差.

纽约 当日 今年来 2011年

0726GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3248 1.3211 +0.28 +2.34 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.23 83.37 -0.17 +8.18 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 110.27 110.16 +0.10 +10.75 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9098 0.9124 -0.28 -2.97 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5876 1.5870 +0.04 +2.20 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9918 0.9921 -0.03 -2.70 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0402 1.0454 -0.50 +1.73 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8088 0.8150 -0.76 +3.91 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.600 87.160 -0.64 +10.12 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.330 67.980 -0.96 +12.54 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.16 132.32 -0.12 +10.57 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2853 1.2818 +0.27 -2.08 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 梁睿雪/高琦/石冠兰/许娜/程琳/丁琦/龚芳/侯向明

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