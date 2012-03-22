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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 15:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元几无变动,出口商买需抵消此前跌势

路透首尔3月22日电---韩元KRW=周四收盘几无变动,出口商需求抵消此前因中国疲弱制造业数据引发的跌幅.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收盘报1,129.4韩元,周三收于1,129.5.

韩元一度短暂触及日内低位1,132.5,跌破55日移动均线切入位1,130.3.

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