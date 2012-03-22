〔欧洲个股〕爱立信增持韩国合资企业LG-爱立信的股权

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透斯德哥尔摩3月22日电---全球最大的移动网络设备制造商--爱立信(ERICb.ST)已增持合资企业LG-爱立信的股权,以巩固其在快速发展的韩国市场中的地位.
爱立信周四称,目前其持有LG-爱立信75%的股权,之前持有50%的股份外加一股.
爱立信未公布该交易的财务细节.去年该公司以略高于10亿欧元的价格将其持有的索尼爱立信股权售与索尼(6758.T).
爱立信还拥有另一家合资企业,即经营状况不佳的晶片制造商ST-爱立信.
分析师认为,如果ST-爱立信恢复盈利,爱立信可能会出售其持有的那部分股权,不过爱立信曾表示那是长期战略性持股.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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