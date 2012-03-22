〔欧洲个股〕爱立信增持韩国合资企业LG-爱立信的股权

路透斯德哥尔摩3月22日电---全球最大的移动网络设备制造商--爱立信(ERICb.ST)已增持合资企业LG-爱立信的股权,以巩固其在快速发展的韩国市场中的地位.

爱立信周四称,目前其持有LG-爱立信75%的股权,之前持有50%的股份外加一股.

爱立信未公布该交易的财务细节.去年该公司以略高于10亿欧元的价格将其持有的索尼爱立信股权售与索尼(6758.T).

爱立信还拥有另一家合资企业,即经营状况不佳的晶片制造商ST-爱立信.

分析师认为,如果ST-爱立信恢复盈利,爱立信可能会出售其持有的那部分股权,不过爱立信曾表示那是长期战略性持股.(完)