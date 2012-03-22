〔中国票据市场〕转贴利率续涨,国库现金定存结果显机构存贷比压力仍大

路透北京3月22日电---中国票据市场转贴利率周四涨势不改.国库现金定存中标利率高企,显示部分机构季末存贷比(贷款/存款)压力仍大;相应地,票据卖盘较多.

"(转贴利率)小幅有点往上...国库现金定存利率挺高的,说明有些机构存贷比压力还是比较大,"华东地区一银行交易员称.

他并指出,其实市场上亦有不少票据买盘存在,只是季末临近,市场情绪谨慎,卖盘较买盘会更多一些;预计月内票据转帖利率仍有继续上探的可能性.

财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.80%,与上一期持平,较去年10月创出的历史高点6.83%亦仅一步之遥.

由于季(月)末临近,部分银行仍担负存款压力,令其投标踊跃,而是否能安然度过季末考核尚待观察.[ID:nSB1448336]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 5.9241/5.6000 6.1897/5.9098 7.2993/6.8678

上日 5.9319/5.6250 6.2160/5.9410 7.3375/6.8678

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变动 -0.78bp/-2.50bp -2.63bp/-3.12bp -3.82bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价微涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1720%,比上日的5.1704%微涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.2360/3.1910 3.3063/3.2543

上日 3.2442/3.2032 3.3030/3.2500

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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