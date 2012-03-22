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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 16:01 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:澳元承压,关注欧洲PMI数据

0739GMT---与经济增长相关货币承压,其中澳元兑美元AUD=D4报1.0390美元,接近稍早所及的两个月低位1.0377美元,此前汇丰中国3月采购经理人指数(PMI)显示工厂活动连续第五个月放缓.

今日稍晚将公布一系列欧洲PMI初值数据,如果数据出现逊于预期的情况,那么欧元兑美元EUR=和日圆EURJPY=可能下滑.(完)

--编译 许娜;审校 丁琦

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