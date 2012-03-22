〔中国期市〕自4月5日起白糖期货当日开平仓交易手续费减半--郑商所

路透北京3月22日电---中国郑州商品交易所周四称,自2012年4月5日起,白糖期货合约当日开平仓交易手续费减半收取.

刊登在郑商所网站的通知未说明减半收取白糖手续费原因.

此外,郑商所周四并发布清明节期间调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知.

通知称,自2012年3月29日结算时起,一号棉花、早籼稻和普通小麦期货合约交易保证金标准由原比例调整至8%,涨跌停板幅度由原比例调整至5%.

同期,硬白小麦、优质强筋小麦、白糖、精对苯二甲酸、菜籽油和甲醇期货合约交易保证金标准由原比例调整至10%,涨跌停板幅度由原比例调整至6%.

通知称,4月5日恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日结算时起，硬白小麦、优质强筋小麦、一号棉花、白糖、精对苯二甲酸、菜籽油、早籼稻、甲醇和普通小麦期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平.(完)

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