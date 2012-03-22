〔中国债市〕人民币利率互换长端下行,因汇丰PMI初值显示经济前景堪忧

路透上海3月22日电---中国人民币利率互换(IRS)周四长端明显走低.稍早公布的汇丰PMI初值降至低位,令市场对经济成长的担忧增加,IRS长端随之下行3-4个基点(bp),短端则相对表现平静.

交易员同时指出,由于下周公开市场到期量较大,预计季末时点的到来并不会令资金面出现特别紧张的局面,乐观的情绪也使得IRS存在下行动力.

"(IRS长端下行)和汇丰PMI偏低有些关系吧,并且季度末资金利率也没涨多少",北京一银行交易员称.她认为,近期没有更多数据扰动市场,IRS料将随资金面波动而呈震荡走势.

汇丰3月中国制造业PMI初值降至48.1的四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.[ID:nSB1448478]

中国央行公开市场本周净回笼量降至190亿元人民币,91天期正回购利率则止跌企稳.此外,公开市场下周将有990亿元央票和100亿元正回购到期.[ID:nSB1448480]

上海一外资行交易员则指出,尽管本季度末资金面不会十分吃紧,但随着下周七天回购利率跨月的出现,还是可能引起IRS报价一定程度的上行.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周四继续微升,因月底因素持续发酵.不过,能够跨季且需求较多的14天及更长期限品种利率相对平稳,说明市场资金供给并不很紧,整体流动性保持相对宽松.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.2640/3.3760 3.1442/3.2333 3.2067/3.3033 3.3433/3.4433 3.3075/3.5925

周三 3.2720/3.3740 3.1900/3.2767 3.2617/3.3550 3.4100/3.5033 3.3325/3.6275

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变动 -0.0080/+0.0020 -0.0458/-0.0434 -0.0550/-0.0517 -0.0667/-0.0600 -0.0250/-0.0350

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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