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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 16:28 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元跌至日低1.3203美元,之前法国公布PMI数据疲弱

路透伦敦3月22日电---欧元兑美元回吐涨幅,并跌至日低,因法国制造业数据疲弱.

欧元兑美元EUR=在EBS交易平台跌至日低1.3199美元.欧元兑日圆EURJPY=R亦跌至日低109.729日圆.(完)

--编译 李爽;审校 侯向明

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