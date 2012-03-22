《外汇动态》澳元空头或落入空头陷阱

0751GMT---一系列疲弱的澳洲数据出炉,加上不及预期的中国制造业采购经理人指数(PMI)数据以及技术面偏空--共同组成了澳元空头的强力组合拳.

但可能也有理由保持谨慎.中国通常在周末出台利率变动举措,即使在PMI数据公布前,很多人就宣称当局或将调降存款准备金率.一旦调降存准率,将提振冒险意愿.

投机客正在建立澳元空头仓位,而非轧平多仓,而汇价尚未收在200日或100日移动均线下方.一个空头陷阱或即将出现.(完)

--编译 石冠兰; 审校 丁琦

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