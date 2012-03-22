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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 16:52 BJT

〔法国金融〕兴业银行和巴黎银行因债券销售有违规行为被处以罚款

路透巴黎3月22日电---法国市场监管机构AMF向兴业银行(SOGN.PA)和巴黎银行(BNPP.PA)分别开出50万欧元的罚单,因两家银行2009年为Saint-Gobain(SGOB.PA)和Schneider(SCHN.PA)销售债券期间,在测试投资者兴趣时未能遵守保密规定.

这两家银行周四称,他们尚未决定是否就AMF的决定提起申诉.

AMF周三晚间在其网站公布这项决定.该机构称,两家银行未按规定知会投资者在发债前交换的相关信息应该保密,结果他们未能收回"监督名单",导致"保密信息外传".

"我们知道了这项决定,正在查看并争取申诉权力,"法巴银行的发言人称.

法兴银行发言人则表示,该行正在"考虑各种方案".(完)

--编译 白云;审校 高琦

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