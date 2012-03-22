〔法国金融〕兴业银行和巴黎银行因债券销售有违规行为被处以罚款

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透巴黎3月22日电---法国市场监管机构AMF向兴业银行(SOGN.PA)和巴黎银行(BNPP.PA)分别开出50万欧元的罚单,因两家银行2009年为Saint-Gobain(SGOB.PA)和Schneider(SCHN.PA)销售债券期间,在测试投资者兴趣时未能遵守保密规定.
这两家银行周四称,他们尚未决定是否就AMF的决定提起申诉.
AMF周三晚间在其网站公布这项决定.该机构称,两家银行未按规定知会投资者在发债前交换的相关信息应该保密,结果他们未能收回"监督名单",导致"保密信息外传".
"我们知道了这项决定,正在查看并争取申诉权力,"法巴银行的发言人称.
法兴银行发言人则表示,该行正在"考虑各种方案".(完)
--编译 白云;审校 高琦
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。