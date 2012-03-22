〔法国金融〕兴业银行和巴黎银行因债券销售有违规行为被处以罚款

路透巴黎3月22日电---法国市场监管机构AMF向兴业银行(SOGN.PA)和巴黎银行(BNPP.PA)分别开出50万欧元的罚单,因两家银行2009年为Saint-Gobain(SGOB.PA)和Schneider(SCHN.PA)销售债券期间,在测试投资者兴趣时未能遵守保密规定.