《投行看数据》未来中国经济将续放缓,政策或更快趋于宽松--摩根大通

路透北京3月22日电---中国3月汇丰制造业PMI初值跌至四个月来低位,摩根大通就此指出,数据显示出近期需求环境不确定性犹存,未来几个月中国经济料将进一步趋弱,政策或将更快趋向宽松以保稳定增长.

"未来几个月,内外部阻力的影响仍将持续.总需求环境方面,尽管3月新出口订单指数温和回升至48.7,但仍低于50的分水岭,显示近期出口领域将持续面临不确定性",报告称.

摩根大通并指出,国内方面,楼市调整势头增大,亦将成为近期拖累内需的主要因素.上述这些因素均显示出,"未来几个月中国经济将持续减弱".

该投行坚持此前判断,即今年第一季中国经济增速将放缓至8.2%;对今年全年增速预估亦维持在8.4%.

稍早公布的数据显示,3月汇丰中国制造业PMI初值降至48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处于荣枯分水岭下方.单月产出和就业指数再度跌至50下方;新订单指数亦明显下降,不过新出口订单则略有回升.[ID:nSB1448478]

在政策方面,摩根大通预计,宏观政策将更快趋向宽松以稳增长.其中在财政政策方面,政府料将采取扩大支出及结构性减税的措施.

而在货币政策方面,摩根预计,中国央行将主要依赖于下调存款准备金率及银行信贷窗口指导.预计今年将再下调存准2-3次,下一次很可能是在4月份.

"2月新增贷款低于预期,反映出内需疲弱或银行不愿放贷.目前存款利率已回归正区间,这为货币政策放松提供了空间",报告分析指出.

中国今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.去年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑,至8.9%.(完)