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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 16:50 BJT

〔欧洲汇市〕欧元在德国PMI数据公布后扩大跌幅,澳元触及两个月新低

路透伦敦3月22日电---欧元兑美元EUR=和欧元兑日圆EURJPY=R扩大跌幅并跌至日内新低.澳元兑美元AUD=D4亦跌至两个月新低1.0368美元.

稍早公布的德国PMI数据显示德国3月制造业出现年内首次萎缩.[ID:nSB1448380](完)

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