〔欧洲汇市〕欧元在德国PMI数据公布后扩大跌幅,澳元触及两个月新低

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透伦敦3月22日电---欧元兑美元EUR=和欧元兑日圆EURJPY=R扩大跌幅并跌至日内新低.澳元兑美元AUD=D4亦跌至两个月新低1.0368美元.
稍早公布的德国PMI数据显示德国3月制造业出现年内首次萎缩.[ID:nSB1448380](完)
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。