〔中国债市〕利率债买盘浮现,汇丰PMI数据利好抵消新债结果不佳影响

路透上海3月22日电---中国银行间债市周四利率债走势转暖,收益率虽整体变动不大,不过中长端买盘浮现.上午招标的国开行新债定位偏高,但最新公布的汇丰PMI数据显示中国经济表现仍不振,抵消新债结果不佳影响.

交易员并表示,信用债延续了昨日的弱势,由于对季末资金面的预期仍较谨慎,短融的抛盘更重一些,各级别品种均有所上行.

"国开(新债利率)虽然招的挺高的,但市场反而出了点买盘,主要在长债上,主要是因为PMI不太好,"上海一银行交易员称.

汇丰3月中国制造业PMI初值降至48.1的四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.[ID:nSB1447934]

上述交易员还指出,经济预期再现疑虑令宽松政策再出的可能性上升,有助于支撑中长债的表现,而在月底前,短券走势仍主要受资金面牵制.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周四继续微升,因月底因素持续发酵.不过,能够跨季且需求较多的14天及更长期限品种利率相对平稳,说明市场资金供给并不很紧,整体流动性保持相对宽松.[CN/CN]

剩余期限约9.66年的国债110024券最新成交对应收益率CN110024=CFXS为3.5400%,上日尾盘为3.5550%.剩余期限0.99年的宏图高科(600122.SS)短融041259015券最新成交对应收益率CN041259015=CFXS为6.30%,上日尾盘为6.09%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7067 3.1765

上日 2.5551 3.0848

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4290/3.3794

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8878/2.8480

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6083/3.5513(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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