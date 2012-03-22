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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 16:59 BJT

〔欧洲金融市场〕德债期货在德国PMI数据公布后扩大涨幅,欧股下跌

路透伦敦3月22日电---德债期货FGBLc1扩大涨幅,日内涨81个跳动点触及日高137.14.

泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数.FTEU3扩大跌幅至0.6%,报1,084.99点.

EUROSTOXX 50波动率指数.V2TX跳涨10%,报22.08.

稍早公布的德国采购经理人指数(PMI)数据显示,德国3月制造业出现年内首次萎缩.[ID:nSB1448380](完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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