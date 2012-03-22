〔欧洲金融市场〕德债期货在德国PMI数据公布后扩大涨幅,欧股下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透伦敦3月22日电---德债期货FGBLc1扩大涨幅,日内涨81个跳动点触及日高137.14.
泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数.FTEU3扩大跌幅至0.6%,报1,084.99点.
EUROSTOXX 50波动率指数.V2TX跳涨10%,报22.08.
稍早公布的德国采购经理人指数(PMI)数据显示,德国3月制造业出现年内首次萎缩.[ID:nSB1448380](完)
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。