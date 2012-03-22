〔中国汇市〕人民币兑美元大幅收高,持坚中间价或显监管层抑贬值意图(更新版)

(新增更多交易员评论和收盘报价)

* 人民币兑美元收盘创近三个月单日最大涨幅

* 即期汇价尾盘加速冲高,或受美元主动卖盘涌出推动

* 人民币兑美元中间价反弹并靠近6.30元,但未形成突破

* 3月汇丰PMI初值下降,压制非美货币走势

* 持坚的中间价,或显监管层仍有抑制人民币贬值预期意图

路透上海3月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四在持坚的中间价支撑下大幅收升,创近三个月最大单日涨幅.收市前半小时内出现快速冲高并上破6.30关口.交易员指出,尾盘的异动与结汇客盘关系不大,或是受美元主动卖盘推动.

交易员称,稍早公布的3月汇丰中国PMI初值下降令非美货币承压,而且香港离岸人民币贬值态势渐显.从中国央行将中间价维持在6.30元附近来看,或显示其在借中间价扩大波动的同时,仍不希望市场出现明显的人民币贬值预期.

人民币兑美元收报6.2997,较上日收盘价6.3229上涨0.37%.前次单日最大涨幅为去年12月30日的0.4%.

"还是跟今天的中间价有关系,在(隔夜)美元并不弱的情况下,(人民币)中间价飙的很高,尾盘有一些卖盘出来,不一定是客盘,有可能是主动做出来的,"上海一银行交易员称.

上海另一银行交易员则认为,在备受关注的扩大波幅政策没有出台前,"今天(中间价)位置可能是说央行不想有太大的贬值预期."

受中国官方频繁言论指引,结合波动加剧的中间价走势,近期市场对可能扩大人民币波幅的预期渐强.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2997 6.2988 6.3208 6.3004 6.3092 6.3229

华南一银行交易员解释说,近一段时间以来,持续大量的购汇盘抑制人民币升势,而且香港离岸人民币市场等走贬态势渐显.从近期中间价走势判断,央行在借其扩大汇价波动的同时,也有抑制贬值预期的意图在内.

对中间价来说,"6.30元是一个关键水平,如果破了这个,那就说明有新的(升值)方向了.但现在它就在这呆着,(预计是)不让升也不让贬."后一交易员称.

以下为北京时间16:59,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3325/55 6.3370

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3103/67 6.3240

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水135点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3132元.

此前路透调查显示,预计人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214]

东京汇市澳元周四跌至两个月低位,此前数据显示3月中国制造业活动连续第五个月萎缩,加深对该国增长放缓的担忧.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/边竞; 审校 林高丽

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