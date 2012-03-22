〔蒙古企业〕煤矿商Erdenes Tavan Tolgoi在IPO前或需筹资4亿美元

路透香港3月22日电---蒙古国有企业Erdenes Tavan Tolgoi的一位高层周四表示,如果未能按计划在12月前上市,公司今年将需要最多筹资4亿美元.该公司拥有全球最大的未开采炼焦煤矿之一.

Erdenes Tavan Tolgoi一直计划在5月前将29%的业务在伦敦和香港两地上市,分析师预计将可筹资约30亿美元,但在蒙古议会通过一项证券法之前,该公司无法推进上市进程.

即便立法通过,IPO时机也会受到政府与一企业团队谈判进程的影响.该企业团队成员来自俄罗斯、中国、日本、韩国和美国,与蒙古政府就开发塔本陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿的西部Tsankhi区块举行谈判.有关开发矿区铁路的谈判也会影响IPO时机.

这些问题在IPO之前得到解决,将有助于提高Erdenes Tavan Tolgoi的估值.

由于上市延期,Erdenes Tavan Tolgoi将需要筹资,用于矿区工程支出.

"假设我们今年晚点能上市,那4亿美元应该足以满足所有支出,"该公司首席运营官Graeme Hancock在出席香港一会议间隙对记者表示.

他表示公司可能需要先筹资2亿美元,而后再筹集更多钱,这取决于IPO时机.

Hancock表示不确定性太高,因此无法预测公司是否能在今年上市.

"如果证券法在本次议会会期不能通过,要到今年稍后才能通过的话,我们也许又要延后上市,"他说."我们希望这次会期就能通过.但是无法保证这点."

他指出,如果证券法没有通过,Erdenes Tavan Tolgoi将无法允许在香港上市,这就是为何IPO延期的原因之一.(完)