发展中国家角逐世行行长一职

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月21日电---消息人士称，南非和巴西将分别提名尼日利亚财长伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和哥伦比亚前财长奥坎波（Jose Antonio Ocampo）角逐世界银行行长一职。
世行行长一职长期由美国把持，美国拥有最大份额投票权，且料将取得多数发达国家的支持，因此可能最终还是会由一名美国人接任现任行长佐利克，佐利克计划于6月底任期期满后卸任。
二战后世界银行成立，就一直由美国人担任行长，另一国际金融机构--国际货币基金组织（IMF）总裁则长期由欧洲人担任。
美国尚未公开提名人选。提名将于本周五截止，美国政府表示将及时提名候选人。
消息人士称，巴西将正式提名目前在哥伦比亚大学任教授的奥坎波，南非则将提名伊维拉，后者曾任职世界银行。
巴西财政部国际关系事务负责人柯岑蒂（Carlos Cozendey）表示，奥坎波和伊维拉都是“优秀”人选，能参与角逐，表明发展中国家加强了协调。
“我们仍认为，遴选世界银行行长应能者居之，公开竞争有非常积极的效果。”柯岑蒂说道。（完）
--编译：李富强 发稿：朱淑珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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