中国在西沙群岛附近扣留了21名越南渔民

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月22日电---中国外交部发言人洪磊周四称，中方在西沙群岛附近查处了非法作业的21名越南渔民；但是越南方面表示，这些渔民是在越南领海内被中方扣留，并要求中方无条件释放这些渔民。

“近来，多艘越南渔船进入中国西沙领海进行非法捕捞作业。在驱离未能奏效的情况下，3月4日，中方有关部门依法查处了进入西沙群岛内水进行非法作业的2艘越南渔船和21名越南渔民，”洪磊说道。

“中国对西沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，越南渔船渔民在西沙海域的捕捞活动侵犯了中方的主权和海洋权益。”

“中方有关部门依法对其查处，是正当执法行为。中方要求越方采取有效措施，加强对本国渔民的教育和管理，停止非法侵渔活动。”

越南外交部发言人梁青议却表示，中国侵犯了越南的主权。

“越南要求中国立即无条件释放这些渔民和渔船，并停止在越南领海内扣留越南渔民。”（完）