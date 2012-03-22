中国在西沙群岛附近扣留了21名越南渔民

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月22日电---中国外交部发言人洪磊周四称，中方在西沙群岛附近查处了非法作业的21名越南渔民；但是越南方面表示，这些渔民是在越南领海内被中方扣留，并要求中方无条件释放这些渔民。
“近来，多艘越南渔船进入中国西沙领海进行非法捕捞作业。在驱离未能奏效的情况下，3月4日，中方有关部门依法查处了进入西沙群岛内水进行非法作业的2艘越南渔船和21名越南渔民，”洪磊说道。
“中国对西沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，越南渔船渔民在西沙海域的捕捞活动侵犯了中方的主权和海洋权益。”
“中方有关部门依法对其查处，是正当执法行为。中方要求越方采取有效措施，加强对本国渔民的教育和管理，停止非法侵渔活动。”
越南外交部发言人梁青议却表示，中国侵犯了越南的主权。
“越南要求中国立即无条件释放这些渔民和渔船，并停止在越南领海内扣留越南渔民。”（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)